Torna l’emergenza maltempo per il Lago di Massaciuccoli, tra le province di Lucca e Pisa: nella tarda serata di oggi i livelli sono saliti a causa del maltempo, raggiungendo i 36 cm sopra il mare. Il mare ha fatto argine a causa della forte mareggiata bloccando il deflusso dell’acqua del canale Burlamacca a Viareggio. “Siamo nuovamente concentrati per tenere sotto controllo il Lago di Massaciuccoli, intervenendo con gli strumenti disponibili per evitare repentine salite dei livelli. Viste le previsioni abbiamo anticipato i tempi e acceso l’idrovora della Bufalina nella mattina del 31 e il personale e’ stato al lavoro anche la notte di Capodanno“, ha dichiarato il presidente del consorzio Toscana Nord, Ismaele Ridolfi.