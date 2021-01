Maltempo Emilia Romagna: chiuso per neve il tratto toscano del Passo delle Radici

Il tratto toscano del Passo delle Radici, al confine con quello nel Comune di Frassinoro (Modena), lungo la strada provinciale 324, è chiuso da questa mattina, a causa dell’accumulo di neve caduta in questi giorni, che occupa per intero la sede stradale. In base a quanto riportato da una nota della Provincia di Modena, secondo quanto indicato dai tecnici, i veicoli e i mezzi pesanti in transito dalla strada provinciale 486 sul versante modenese e diretti in Toscana non potranno percorrere il passo, nonostante il lato emiliano sia percorribile.