Maltempo Emilia Romagna, fiocchi di neve in centro a Bologna: colli e Appennino avvolti da un manto bianco [FOTO e VIDEO]

Oggi, domenica 10 gennaio, la neve è arrivata anche nel centro di Bologna. I fiocchi hanno cominciato a cadere verso le 9.30, imbiancando i tetti e le strade (vedi foto della gallery scorrevole in alto). Molta più neve è caduta sui colli e in Appennino, che da giorni è avvolto da un manto bianco. Al momento non sono segnalati particolari disagi.

Già da ieri sera il Comune di Bologna aveva attivato i mezzi spargisale per la zona collinare, pronti a intervenire se necessario anche per il resto della città. Pronti eventualmente anche gli spazzaneve.

