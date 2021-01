Maltempo, Epifania all’insegna della grandine in Toscana, Liguria e Umbria: imbiancate Livorno, Lavagna e Perugia [FOTO e VIDEO]

Nel giorno dell’Epifania, la neve è arrivata fin sulle coste della Versilia per creare un paesaggio insolito e affascinante da Viareggio e Forte dei Marmi. Anche altre località in altre regioni sono state imbiancate, ma dalla grandine. Da Lavagna, nel Genovese, a Livorno fino a Perugia, la grandine ha lasciato uno strato di bianco sulle città (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo).

La grandine ha imbiancato anche lo stadio Ferraris in mattinata: abbondantemente ricoperto il prato dello stadio dove si gioca Sampdoria-Inter. Il manto erboso del Ferraris era gia’ stato messo a dura prova da 29 giorni di pioggia registrati nel mese di dicembre. Per liberare il campo sono stati utilizzati appositi soffiatori ma le condizioni del terreno appaiono a prima vista abbastanza difficili con ampie macchie marroni.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: