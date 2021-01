Maltempo: forte grandinata a Roma, traffico e disagi oggi nella Capitale [FOTO e VIDEO]

Una violenta grandinata ha colpito Roma questa mattina, con conseguente traffico e disagi. La temperatura è crollata a +5°C in città, nel Lazio nevica copiosamente fino a quote collinari.

A causa del maltempo è ancora chiusa via Collatina, all’altezza di via Capranesi. Stessa situazione su via Appia e via Tuscolana.

Per la caduta di un albero è stata chiusa temporaneamente via di Porta Furba, tra via Tuscolana e via della Salita del Mandrione.

Disagi anche nelle zone centrali: a piazza Adriana, sono segnalate code tra via Triboniano e via Virgilio.

Nella zona di Corso Trieste, a piazza Esedra, le strade allagate hanno complicato gli spostamento. Situazione simile anche su via di Boccea, via Mattia Battistini e la zona di Primavalle.

Sotto controllo i livelli del Tevere nonostante la pioggia incessante degli ultimi giorni.

Disagi e allagamenti segnalati anche a Fiumicino, in particolare nella zona di “Mare Nostrum” a Focene, sul litorale.

