Maltempo, forte temporale a Livorno nella notte

La ciclogenesi in atto nel mar Ligure sta determinando forte maltempo nell’ultima notte di Gennaio 2021, mentre le temperature sono ancora molto miti al Sud e sulle Regioni adriatiche, con valori eccezionalmente elevati alle 23:35 notturne quando si registrano addirittura +18°C a Palermo, ma anche +16°C a Pescara, Chieti, Termoli e Crotone. Proprio a causa di questo caldo anomalo, la perturbazione sta innescando forti temporali nell’alto Tirreno e soprattutto in Toscana. A Livorno il temporale ha provocato una vera e propria tempesta di fulmini, sono caduti 32mm di pioggia e la temperatura è scesa a +8,8°C dopo una massima giornaliera che nel pomeriggio aveva raggiunto i +15°C. E’ l’inizio di un’ondata di maltempo che domenica si estenderà a gran parte d’Italia, prolungandosi fino ai primi giorni della settimana entrante al Centro/Sud. Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: