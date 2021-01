Maltempo, forti piogge a Roma: allagamenti e alberi caduti nella Capitale, numerosi interventi

A causa delle forti piogge delle ultime ore sono numerosi gli allagamenti segnalati oggi a Roma.

Nella notte pattuglie della Polizia Locale sono state impegnate in diverse zone della città: i principali interventi si sono registrati in zona Tiburtina, Prenestina, Tiberina, Cassia, Appia Collatina.

Prosegue l’attività di vigilanza e monitoraggio da parte delle pattuglie nelle aree più colpite dal maltempo: da qualche ora molti interventi si stanno concentrando nella verifica delle segnalazioni per rami caduti. In particolare sulla Cassia, all’altezza della Formellese, viene segnalata la caduta di un albero che però non sta provocando disagi alla circolazione.

Al momento non si registrano danni a persone o cose.

Per monitorare la situazione meteo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: