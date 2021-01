Maltempo: frana sulla SS90 “delle Puglie”, viabilità bloccata

Rimane chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la SS90 “delle Puglie”, all’altezza di Orsara di Puglia (Foggia), a poca distanza dal confine con la Campania: lo ha reso noto l’Anas, in seguito alla frana che ieri – probabilmente a causa del maltempo – ha provocato il crollo di un muro di sostegno che si trova a pochi metri da una galleria.

La limitazione resterà in vigore fino al completamento delle verifiche tecniche sul versante e della messa in sicurezza.