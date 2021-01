Maltempo, frana in Valchiavenna: rientrati a casa i 75 sfollati di Novate Mezzola

Hanno potuto lasciare gli alberghi della Valchiavenna e gli alloggi dei parenti per potere fare ritorno nelle proprie case i 75 evacuati per la frana in località Foppa, in territorio comunale di Novate Mezzola (Sondrio): è quanto ha deciso il sindaco, Fausto Nonini, in considerazione degli ultimi sopralluoghi.

In ogni caso è stata valutata la necessità di interventi di messa in sicurezza del versante della montagna dove si è verificato lo smottamento.