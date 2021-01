Maltempo, freddo in Campania, appena +2°C a Napoli: neve sul Vesuvio e nel Casertano [FOTO]

Prosegue l’ondata di freddo che interessa tutto il Paese e che in Campania vede stamane il Vesuvio innevato, cosi’ come le cime dei monti del Casertano. Il sole sta mitigando gli effetti del vento di maestrale, che soffia con raffiche di 45km/h; in nottata pero’ la colonnina di mercurio scendera’ a zero a Napoli, e sottozero nelle zone collinari.

Tra le temperature minime più significative di oggi, segnaliamo: -3°C al Monte Faito, -1°C a Benevento, 0°C a Boscoreale, Pietramelara, +2°C a Napoli. Temperature di diversi gradi sotto lo zero in montagna: -8°C a Monte Partenio (1500m s.l.m.), -5°C a Montevergine (1300m s.l.m.), -3°C a Laceno (1000m s..m.), tutti in provincia di Avellino.

Responsabile di queste condizioni meteo è l’irruzione di aria fredda proveniente dalla Russia che sta interessando l’Italia, seppur in modo marginale. La neve ha imbiancato anche Cosenza da ieri pomeriggio, mentre oggi è arrivata anche in Puglia, con temperature sotto lo zero in Gargano.

