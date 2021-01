Maltempo, notte da lupi al Sud: bufere di neve in Calabria, nevica senza sosta a Cosenza [FOTO]

L’irruzione d’aria fredda che sta colpendo il Sud Italia sta provocando una vera e propria notte da lupi in Calabria, dove imperversa il maltempo in un contesto molto freddo. Abbiamo -4°C a Morano Calabro, -2°C a San Pietro in Guarano, Parenti, Belsito, Rogliano e Domanico, -1°C ad Acri. Sta continuando a nevicare a Cosenza con 0°C, mentre a Catanzaro e Lamezia Terme piove con appena +2°C e a Vibo Valentia con appena +3°C. La giornata di venerdì 15 gennaio s’è conclusa con accumuli pluviometrici importanti soprattutto nel versante tirrenico del settore centrale della Calabria, dove sono caduti 71mm a Zungri, 56mm a Vibo Valentia, Mileto, Monterosso Calabro, Ricadi e Cenadi, 52mm a Joppolo, 51mm a Chiaravalle Centrale, 50mm a Maierato, 49mm a Paola, Filadelfia e Cortale, 48mm a San Nicola da Crissa, 47mm a Dinami, 45mm a Rosarno, 39mm a Montalto Uffugo, 34mm a Tropea e Lamezia Terme, 32mm a Catanzaro, 30mm a Serra San Bruno, 18mm a Cosenza.

Tutto un altro mondo, invece, nell’area dello Stretto e a Reggio Calabria: nella città più grande e popolosa della Regione ci sono ancora +11°C e addirittura ai 1.300 metri di Gambarie d’Aspromonte piove con +2°C, mentre in Sila e sulle Serre la neve cade copiosa fin dalle quote collinari. A Cosenza tutta la Valle del Crati è completamente imbiancata, mentre in Sila gli accumuli sono particolarmente abbondanti. Freddo e neve anche in Basilicata, mentre sulle altre Regioni del Sud il clima è tipicamente invernale, rigido ma senza precipitazioni.

