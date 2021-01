Maltempo Friuli Venezia Giulia: situazione quasi normalizzata ma ancora marcato pericolo valanghe

Cielo coperto, quale breve pioggia, ma situazione metereologica quasi normalizzata in Friuli Venezia Giulia dopo l’ondata di maltempo che ha portato difficolta’ e danni con forte attivita’ della Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco e delle forze dell’ordine. Anche oggi in Carnia sono proseguiti gli interventi per sgombero neve – dai tetti delle case e degli edifici pubblici e lungo le strade di accesso alle abitazioni – da parte delle squadre comunali coadiuvate dai volontari delle squadre Cnsas della provincia di Udine. Non ci sono piu’ borgate isolate e l’elettricita’ e’ stata ripristinata ovunque. Restano chiusi al traffico un paio di passi montani secondari.

Nel pomeriggio, intanto, e’ stata anche riaperta la strada che da Forni Avoltri porta alla frazione di Collina chiusa dal 5 dicembre scorso a causa di una frana. Come ha spiegato il vicegovernatore Riccardo Riccardi, nella prima fasi dei lavori, eseguiti dalla Protezione civile regionale, si e’ provveduto all’asportazione del materiale franato, ed e’ stato messo in sicurezza il versante con un taglio della vegetazione e con la rimozione di altro materiale che rischiava di scivolare a valle sulla strada. Si e’ trattato peraltro di una soluzione provvisoria. Infatti e’ gia’ stata predisposta la realizzazione di un’opera definitiva che andra’ a mitigare definitivamente il rischio.

Dagli esperti viene lanciato un appello alla massima prudenza per le escursioni montane: permane un marcato pericolo valanghe per l’instabilita’ dei pendii dopo i forti accumuli nevosi. In provincia di Udine, in particolare, non si registrava neve cosi’ abbondante, a cavallo tra dicembre e gennaio, dal 1972.

Per quanto riguarda domani, si prevede cielo coperto con precipitazioni diffuse in genere moderate, piu’ probabili sulla fascia orientale, e neve oltre i 300-500 metri. Sulla costa e sulla bassa pianura possibile qualche rovescio o temporale. Dalla sera possibili nebbie.