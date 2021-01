Maltempo Friuli Venezia Giulia, troppa neve sul tetto: rischio crollo, evacuato asilo a Tarvisio

L’inizio sprint dell’inverno ha portato abbondanti nevicate nel Friuli Venezia Giulia, responsabili di danni, disagi e problemi. La neve non cadeva così copiosa da anni e sui tetti delle strutture se ne è accumulata molta. A Tarvisio, come in altre localita’ montane della regione, la neve e’ caduta nei giorni scorsi creando disagi alle strade e soprattutto ai tetti di abitazioni, fabbriche e altri edifici, richiedendo l’intervento di pompieri e protezione civile, per scongiurare crolli e altri danni.

Alle 14.30 di oggi la stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino e’ stata attivata, a supporto della protezione civile, presso l’asilo nido di Tarvisio. Una falda del tetto di un edificio adiacente si e’ pericolosamente inclinata, a causa del peso della neve, rischiando di cadere sul dormitorio dell’asilo. La scuola e’ stata subito evacuata e i genitori dei bimbi sono stati chiamati per far rientrare i figli a casa in sicurezza.