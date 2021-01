Maltempo Friuli Venezia Giulia, già 140mm di pioggia e fino a 50cm di neve: problemi alla viabilità a causa di smottamenti

Maltempo oggi in Friuli Venezia Giulia con pioggia incessante ovunque e temperature attestate su livelli stagionali, mentre la Protezione civile ha lanciato allerta “arancione” su Friuli Occidentale e Carnia e “gialla” sulla pianura friulana. Il passaggio notturno del primo fronte ha determinato pioggia tra i 60-100mm in Carnia e sulle Alpi Giulie, 120-140mm sulle Prealpi, dopo che la giornata di ieri si era conclusa con accumuli oltre 230mm al confine con la Slovenia. Sull’alta pianura invece sono caduti in media 60mm di pioggia. Il vento di Scirocco ha superato i 60km/h sulla costa. La quota neve si e’ attestata in media tra i 1.100 e i 1.500 metri; oltre si sono accumulati circa 20-50cm di neve fresca.

Nelle prossime ore il ramo freddo del sistema frontale determinera’ ulteriori precipitazioni in genere abbondanti specie a Est, con ulteriori 20-50mm di pioggia e quota neve in calo verso i 500-700 metri circa. Il vento sara’ moderato o sostenuto da Sud-ovest. Per quanto riguarda la viabilita’ segnalazioni di smottamento ad Attimis e sulla strada verso borgo Pecol e smottamento a Tarcento, lungo la strada verso Uccea, in localita’ Molinis con interventi in mattinata. La situazione di fiumi e invasi e’ sotto controllo, raggiunti alcuni livelli di attenzione sul Tagliamento a Madrisio e sul Cormor a Basaldella e a San Cassiano sul Livenza. Per le prossime ore si prevede il raggiungimento dei livelli di attenzione sul fiume Isonzo. Operativi nelle zone a rischio i volontari di Protezione civile.