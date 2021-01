Maltempo Friuli Venezia Giulia, immagini spettacolari da Prato Carnico: tantissima neve su una struttura, intervengono i Vigili del Fuoco [FOTO]

Le abbondanti nevicate nelle scorse settimane, in aggiunta a quelle degli ultimi giorni, continuano a creare disagi sui monti del Friuli Venezia Giulia. Da questa mattina il personale Speleo Alpino Fluviale del comando Vigili del fuoco di Udine, con l’ausilio dell’autoscala, e’ impegnato a Pesariis, nel Comune di Prato Carnico in provincia di Udine, per la rimozione della neve dal tetto di una struttura alberghiera gestita dalla Caritas. Le squadre sono intervenute sul posto per evitare che il peso della neve accumulata faccia collassare la copertura del fabbricato. Spettacolari le immagini della gallery scorrevole in alto: la struttura è sormontata da una quantità eccezionale di neve.