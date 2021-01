Maltempo in Campania: il Tanagro rompe gli argini nel Salernitano, famiglie raggiunte con gommoni

L’ondata di maltempo delle scorse ore ha colpito anche Sassano, in provincia di Salerno, dove il fiume Tanagro ha rotto gli argini, in località Mautone, con il conseguente allagamento delle campagne e dei piani terra di alcune abitazioni: numerose famiglie sono rimaste isolate e sono state raggiunte dai volontari della protezione civile che hanno utilizzato i gommoni.

A causa delle piogge torrenziali risultano allagati i terreni agricoli compresi tra Sala Consilina e Teggiano.

Oggi è ripresa la circolazione sulla SP11 che collega Sala Consilina con Sassano, interrotta nella tarda serata di ieri a causa del superamento dei livelli di guardia delle acque del fiume Tanagro.

Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina per allagamenti.

