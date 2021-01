Maltempo: in Veneto allerta arancio per rischio valanghe

Una nuova, intensa perturbazione sta interessando da stamane il Veneto e continuera’ a condizionare le condizioni del tempo fino a domenica 3 gennaio, con precipitazioni abbondanti specie in montagna e nella fascia pedemontana. Le nevicate saranno copiose al di sopra dei 1000-1200 metri, inizialmente fino ai fondovalle prealpini. La fase piu’ intensa dell’evento sara’ tra le prossime ore e la serata di domani. Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto ha diramato lo stato di attenzione (allerta gialla) per criticita’ idrogeologica sui bacini Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone e Basso Brenta-Bacchiglione; e lo stato di preallarme (allerta arancione) per pericolo valanghe in montagna, con possibilita’ che il livello di allerta possa diventare rosso se vi fossero ulteriori peggioramenti del tempo. Preoccupano gli accumuli di neve: fra oggi e il 3 gennaio sono previsti apporti di neve fresca di 40-70 cm a 1500 metri sulle Dolomiti e di 55-95 cm a 1500 metri sulle Prealpi.