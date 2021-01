Maltempo Isernia, si torna in classe al 75% ma la neve lascia a casa gli studenti

Ad Isernia i ragazzi sono tornati oggi a scuola, come previsto dal nuovo Dpcm: il rientro in classe al 75% ad Isernia però è stato rovinato dal maltempo. La neve ha infatti bloccato alcuni pullman, lasciando a casa gli studenti. “Rientrare a scuola e’ bello, meno lo e’ soffocare il naturale desiderio di un abbraccio dopo mesi di Dad“, hanno commentato alcuni studenti di Isernia. I disagi li ha provocati piu’ il maltempo, con la neve che da diversi Comuni ha impedito la partenza dei pullman che la paura di tornare in aula. Entrate scaglionate, ordinate, per evitare assembramenti e un ‘sorpresa’ per gli studenti del Liceo ‘Vincenzo Cuoco’ che hanno trovato le sedie con le rotelle, al posto dei banchi monoposto.