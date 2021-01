Maltempo Kosovo, inondazioni in varie regioni: villaggi, strade e campi allagati

Il maltempo sta causando forti disagi in Kosovo. Piogge incessanti hanno causato negli ultimi giorni inondazioni in varie regioni del Kosovo con situazioni critiche nei distretti di Djakovica, Malisevo, Orahovac, Drenovica e Suva Reka, dove diversi corsi d’acqua sono esondati allagando campi coltivati, strade e villaggi, come riportato dai media locali. Squadre di soccorritori sono all’opera per garantire l’incolumita’ di abitanti in difficolta’ e metetre al sicuro i capi di bestiame.