“E’ stata temporaneamente chiusa la strada provinciale al 7 km dalla Subiaco Livata e Cervara di Roma Campaegli, per neve e caduta di un albero sulla Subiaco Livata. I mezzi della di Citta’ metropolitana stanno intervenendo per ripristinare la viabilita’. In localita’ Montore, il personale della Polizia metropolitana e’ presente per assicurare assistenza e ripristinare le condizioni di transito“. Lo comunica, in una nota, Teresa Zotta, vice Sindaco della Citta’ metropolitana di Roma.