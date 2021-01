Maltempo Lazio, dieci persone bloccate in casa da oltre 2 metri di neve da due giorni: due bimbi evacuati in elicottero

Il maltempo sta causando danni un po’ in tutt’Italia, tra forti venti e abbondanti nevicate. Tante le persone che hanno dovuto fare i conti col maltempo, tra queste anche un gruppo di dieci persone rimasto bloccato in casa da due giorni da oltre due metri di neve: solo oggi pomeriggio queste persone sono state liberate grazie all’intervento dei vigili del fuoco, dei volontari della protezione civile e dei carabinieri. Due bambini sono stati evacuati con un elicottero dei vigili del fuoco e, fortunatamente, non hanno riportato gravi conseguenze. L’episodio è avvenuto a Campo Staffi, tazione sciistica a nord della Ciociaria nel territorio di Filettino, in provincia di Frosinone, dove le strade sono state liberate solo grazie all’interveto di un mezzo spazzaneve.