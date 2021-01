Maltempo Lazio, neve e rischio ghiaccio in Ciociaria: imbiancati comuni della Valcomino [FOTO]

Se a Roma, il Tevere desta preoccupazione per le incessanti piogge, in provincia di Frosinone si registrano neve e gelo. Imbiancati diversi comuni nel sud della provincia e nella Valcomino, ma anche tra il nord Ciociaria e l’alta Valle Aniene. La neve è caduta a Filettino, Trevi nel Lazio e sugli Altipiani di Arcinazzo, sulla catena dei Simbruini e del Monte Scalambra (vedi foto della gallery scorrevole in alto). Completamente imbiancato il santuario della Madonna di Canneto, a Settefrati, che offre uno scenario unico.

I mezzi spazzaneve sono stati impegnati su diverse strade, anche lungo la Sublacense, per consentire il transito delle vetture ed evitare rischi per gli automobilisti. Intensa nevicata anche nella Valcomino: qui operai e tecnici della Provincia di Frosinone hanno lavorato a Terelle, Viticuso e nei comuni limitrofi per liberare il manto stradale dalla coltre bianca e garantire i collegamenti. Interventi anche sulla Provinciale 226 ‘Sant’Onofrio-Val Di Rio’ ad Alvito, sulla 103 ‘Settefrati-Canneto’ dal km.4+500; la S.P. 223 ‘Picinisco-Prati Di Mezzo’ dal km 1+000.