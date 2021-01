Maltempo Lazio, intense nevicate ad Amatrice e nelle zone del sisma del 2016 [FOTO e VIDEO]

Un forte maltempo continua a colpire il Lazio da giorni. Se stamattina Roma è stata colpita da un’intensa grandinata, nella parte alta del Reatino, e in particolare nelle zone colpite dal terremoto del 2016, nevica intensamente e ininterrottamente da ore (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). Ad Amatrice, Accumoli e Cittareale, ma anche a Leonessa e in altre zone dell’alta Valle del Velino, si registrano consistenti nevicate che stanno creando disagi non soltanto alla viabilita’ locale e a quella lungo la statale Salaria, ma anche per i residenti ancora alloggiati presso le casette provvisorie realizzate durante l’emergenza post-sisma.

In azione mezzi spazzaneve lungo i tratti interessati, dove la viabilita’ procede a rilento. Sono stati ripristinati, invece, i collegamenti di telefonia mobile che, nelle ore scorse, hanno praticamente isolato la zona-Sae di Accumoli, rendendo impossibili le comunicazioni.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: