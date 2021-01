Maltempo Lazio, ancora elevata criticità per la piena del fiume Turano a Rieti

La piena del fiume Turano desta ancora preoccupazione nelle zone pianeggianti della citta’ di Rieti, nonostante la consistente riduzione di portata dei bocchettoni della diga dell’omonimo lago. La criticita’ resta elevata e prosegue senza sosta il lavoro del Centro Operativo comunale di Protezione Civile, che sta coordinando l’opera di 10 squadre attualmente impegnate sul territorio in attivita’ di monitoraggio e supporto alla popolazione.

“La situazione appare stabile ma critica e, per questo, si rinnova l’invito alla popolazione a prestare la massima cautela in tutte le zone a ridosso di quelle interessate dagli allagamenti e dall’esondazione del fiume Turano – hanno fatto sapere dagli uffici del Comune di Rieti – Questa mattina si e’ provveduto ad evacuare un nucleo familiare composto da due persone, piu’ animali, in zona via dei Prati. Ricordiamo che il Centro Operativo Comunale, in costante contatto con l’Agenzia di Protezione Civile regionale, e’ aperto 24 ore su 24″.