Forti piogge nel Lazio oggi. Al momento, la provincia più colpita è quella di Viterbo dove in alcune località si superano i 50mm di accumulo. Tra i dati pluviometrici più significativi, aggiornati alle ore 12, segnaliamo: 53mm a Valentano, 47mm a San Lorenzo Nuovo, 43mm a Montefiascone, 41mm ad Acquapendente, 40mm a Marta, 36mm a Guarcino.

Le piogge hanno provocato allagamenti in diverse zone di Roma, con conseguente chiusura delle banchine sul Tevere a causa del maltempo. Per tutta la notte gli uomini della polizia locale sono stati impegnati nella vigilanza delle banchine, chiudendo tutti gli accessi e monitorando le aree piu’ soggette a problemi di allagamento, come la zona dell’Idroscalo. Diversi gli interventi per allagamenti, in particolare nelle zone attorno a via Collatina, via Cristoforo Colombo e via Laurentina.