Maltempo Lazio, rischio onda di piena del fiume Turano nella Piana Reatina: evacuazioni ed esondazioni a Roccasinibalda

Apprensione nel Rietino per il fiume Turano. A Rieti cresce l’allerta per l’imminente onda di piena attesa per le prime ore del pomeriggio, e causata dal rilascio dell’acqua da parte del gestore della diga dell’omonimo Lago, il cui livello e’ giunto al livello di guardia a causa del maltempo dei giorni scorsi. La fuoriuscita d’acqua, che va avanti da ore al livello di 60 metri cubi al secondo, sta provocando l’esondazione del torrente in vari punti lungo il tratto che porta verso la Piana Reatina. Nel territorio del Comune di Roccasinibalda, uno dei primi incontrati dal corso del fiume, il Turano e’ gia’ esondato, costringendo amministrazione locale e protezione civile a chiudere ed evacuare una residenza per anziani vicina al corso d’acqua.

A Rieti capoluogo e’ appena iniziato un vertice convocato presso il Centro operativo comunale (Coc) tra tutti gli organi territoriali preposti, vigili del fuoco e forze dell’ordine, sotto il coordinamento della Prefettura, per le criticita’ ancora in corso. Al momento sono state evacuate due famiglie in una delle zone interessate dall’imminente arrivo della piena, via Settecamini rimane presidiata pompieri e un elicottero della Protezione civile si e’ appena innalzato in volo per una ricognizione delle aree a rischio. Le famiglie residenti nella zona della Piana sono state avvisate una ad una con una campagna “porta a porta” condotta dalla Protezione civile, mentre e’ stato chiuso il ponte che attraversa il fiume Turano lungo la strada provinciale Tancia.