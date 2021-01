Maltempo in Liguria: fitte nevicate sull’A7 e sulla A26, divieto di circolazione per i mezzi pesanti

Freddo e maltempo oggi in Liguria: nevica intensamente sull’A7 e sulla A26.

Sul tratto da Genova Bolzaneto a Serravalle e oltre il passo del Turchino fino alla deviazione con la Predosa-Bettole sono entrati in azione gli spazzaneve e gli spargisale.

È entrato in vigore anche il divieto temporaneo di circolazione dei mezzi con massa superiore a 7,5 tonnellate.

Il provvedimento riguarda in particolare: – A7 Serravalle-Genova tra il bivio con la A12 e Serravalle Scrivia verso Milano e tra la Diramazione Predosa-Bettole e Genova Bolzaneto verso Genova.- A26 Genova Voltri-Gravellona Toce tra Genova e il bivio per la Diramazione Predosa-Bettole verso Gravellona e tra il bivio per la A21 Torino-Brescia e Genova verso Genova. Temporaneamente interdetto l’accesso per tutti i veicoli sulla A7 in entrata a Vignole Borbera.

Per monitorare la situazione meteo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: