Maltempo, picchi di 150mm in Liguria: straripamenti dell’Entella, aperta la diga di Boschi [FOTO e VIDEO]

Continuano le piogge sulla Liguria, in particolare sulle province di Genova e La Spezia, dove sono state raggiunte punte di 149mm. Alle ore 17:30, i dati pluviometrici sono: 149mm a Sant’Alberto – Bargagli, 134mm a Bragalla, 110mm a Rezzoaglio Basso,109mm a Casali, 107mm a Buto, 106mm a Cabanne di Rezzoaglio, 102mm a Begato, 99mm a Orera Serra Rico, 95mm a Mignanego, 93mm a Loco di Rovegno, 92mm a Pietralavezzara, 88mm a Campomorone, 85mm a Pezzonasca, 78mm a Sant’Eusebio, 75mm a Prato della Cipolla, Pian di Preti.

Con tutta questa pioggia, si stanno innalzando i livelli dei fiumi. L’Entella inizia a dare segni di insofferenza nella zona della foce, a Chiavari, dove sono in atto degli straripamenti (vedi foto della gallery scorrevole in alto). Inoltre, al confine con il Piacentino, è stata aperta la diga di Boschi, come dimostra il video in fondo all’articolo.

A causa di uno smottamento che ha interessato la carreggiata, la statale 35 “dei Giovi” Genova-Milano e’ provvisoriamente chiusa al traffico al km 26,000, in entrambe le direzioni, nel territorio di Borgo Fornari-Pieve, comune di Ronco Scrivia (Genova). Lo annuncia Anas in una nota. Non risultano mezzi coinvolti e persone ferite. Le intense piogge che interessano la Liguria sarebbero all’origine della frana. Il traffico nelle due direzioni e’ deviato lungo l’ autostrada A7 fra i caselli di Genova Busalla e Ronco Scrivia. Presenti sul posto il personale Anas e le Forze dell’Ordine per l’esecuzione delle prime valutazioni tecniche e la gestione della viabilita’. La circolazione sara’ ripristinata una volta ristabilita la sicurezza per l’utenza in transito.

