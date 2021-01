Maltempo in Lombardia: chiuso tratto della SS36 a Madesimo per tormenta di neve

A causa di una tormenta di neve, sulla SS36 “del Lago di Como e dello Spluga” è stato chiuso al traffico un tratto tra il km 140,700 e il km 147,000 nel territorio comunale di Madesimo in provincia di Sondrio.

Sul posto le squadre Anas per la gestione dell’emergenza e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.