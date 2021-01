Maltempo Lombardia, frane in Valchiavenna e Valtellina: evacuate 25 case nella notte, paese isolato [FOTO]

Nelle ultime ore, almeno 2 frane si sono verificate in Lombardia. In uno dei due casi, sono state evacuate per sicurezza 25 case, poiché si andava incontro alla notte e considerate anche le avverse condizioni meteo con pioggia battente. La frana di ieri sera a Novate Mezzola (Sondrio) è stata preceduta da un forte boato, prima che dalla montagna si staccassero grossi massi. Tanta paura per gli abitanti ma non si registrano feriti. Il sindaco Fausto Nonini ha chiesto l’intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Mese (Sondrio) con una fotocellula che, a causa della fitta nebbia e della pioggia, non riusciva a illuminare l’area del dissesto. La difficolta’ e’ stata nel trovare alberghi della zona per alloggiare gli sfollati. Oggi, se le condizioni meteo lo consentiranno, ci sara’ un nuovo sopralluogo dei tecnici dei Vigili del fuoco con il geologo.

Il piccolo paese di Bema, in Valtellina, e’ isolato per una frana caduta ieri sera dal versante delle alpi Orobie sulla strada provinciale numero 8. Non si registrano feriti, anche se poco dopo lo smottamento sarebbe passato il bus di linea partito da Morbegno (Sondrio).Sul luogo del dissesto, avvenuto a 500 metri dal bivio che conduce a Bema, sono intervenuti i carabinieri di Morbegno con i Vigili del fuoco del distaccamento di Morbegno. Oggi pomeriggio, dopo il sopralluogo del geologo, il sindaco spera di potere fare rientrare l’ordinanza di chiusura. Tutta notte e sino ad ora il borgo risulta isolato dal resto della Lombardia. Gli abitanti sono abituati a queste situazioni di isolamento dovute a smottamenti. In questo caso alcuni massi, di grosse dimensioni, hanno sfondato una rete para-massi.