Maltempo, a Madrid la “nevicata del secolo”: capitale della Spagna sommersa da mezzo metro di neve [FOTO]

Neve e gelo in Spagna: è allerta rossa in tutto il Paese per la tempesta “Filomena“.

A Madrid, una delle zone più colpite, sono previsti 20 cm di neve nelle prossime 24 ore, ma la nevicata è cominciata la scorsa notte nella capitale spagnola: secondo le previsioni sarà la più intensa degli ultimi 40-50 anni e le temperature potrebbero scendere fino a -12°C. La quantità di neve che potrebbe depositarsi al suolo di Madrid potrebbe sfiorare il mezzo metro.

Alcuni parchi della capitale spagnola sono stati chiusi in via precauzionale e diverse auto sono rimaste bloccate in autostrada per ore.

La neve e gli effetti di “Filomena”, hanno costretto la Liga a rinviare ufficialmente Atletico Madrid-Athletic Bilbao, gara valida per la 18ª giornata del massimo campionato spagnolo e in programma alle 16:15 al Wanda Metropolitano. Il match è impossibile giocare oggi, anche per le difficoltà di raggiungere la capitale da parte della squadra basca con la chiusura dell’aeroporto di Barajas, ma anche il terreno di gioco completamente innevato.