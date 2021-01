Maltempo e mareggiate: statale Aurelia chiusa a Sestri Levante, danni da Ostia a Fregene

A causa della mareggiata che ha allagato un tratto lungo circa 400 metri, la SS1 Aurelia è chiusa al traffico in entrambe le direzioni nel comune di Sestri Levante (Genova), nei pressi della galleria S. Anna.

Il traffico viene deviato in loco sull’unica via di collegamento, l’autostrada A12.

Sul litorale romano, da Ostia a Fregene, la costa è strettamente monitorata per via della forte mareggiata in corso dalla scorsa notte, oltre al vento con raffiche fino ad oltre 70 km/h.

Sono stati segnalati danni a strutture di stabilimenti a Fregene.

