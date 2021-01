Maltempo, forte vento sull’Italia: mareggiate sul litorale romano, alberi abbattuti ad Ancona [FOTO]

Il forte vento che sta sferzando l’Italia sta provocando danni in diverse regioni e mareggiate lungo le coste esposte. Oltre alla Liguria e alla Toscana, il forte vento ha provocato danni anche sul litorale a nord di Roma. A Civitavecchia i vigili del fuoco si sono adoperati a mettere in sicurezza pali Telecom e vari cartelloni pubblicitari, mentre a Ladispoli, dove le raffiche sono state piu’ intense, i sono stati allertati per un’impalcatura caduta. I Vigili del fuoco di Ladispoli si sono recati in via Taranto incrocio via Gaeta, dove presumibilmente, causa del forte vento, si e’ staccata da uno stabile in costruzione un’impalcatura di circa 20 metri per 8 metri. I Vigili del fuoco hanno dovuto mettere in sicurezza l’area eliminando tutte le parti pericolanti. Sul posto presenti anche i Carabinieri.

Nella gallery scorrevole in alto, le foto dell’intensa mareggiata che sta colpendo il litorale romano.

Alberi e rami in strada per vento forte ad Ancona

Circa 15 gli interventi dei vigili del fuoco di Ancona, effettuati nella notte appena trascorsa a causa del fonte vento che ha imperversato soprattutto sulla fascia costiera e sulle zone collinari piu’ esposte. Le squadre dei pompieri sono state impegnate per alberi e rami caduti sulla sede stradale, in varie zone tra cui la frazione di Montesicuro. Problemi per rami e alberi caduti nel Maceratese e nell’Ascolano hanno reso necessari anche in quelle province interventi dei vigili del fuoco.