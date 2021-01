Maltempo Milano, 18cm di neve caduti il 28 dicembre: 173 alberi abbattuti in città

Il 28 dicembre, la neve ha imbiancato tutto il Nord Italia fino in pianura. Anche Milano si è risvegliata sotto uno strato bianco. Oltre alla bellezza del paesaggio, però, la neve ha avuto conseguenze sugli alberi della città: ben 173 piante sono cadute sotto il peso della neve. Nel dettaglio, 52 alberi sono caduti per le strade, 112 nei parchi e 9 nei giardini delle scuole. Alcuni alberi si sono abbattuti anche sulle linee elettriche, provocando diversi black-out e bloccando la circolazione dei tram. I parchi recintati durante la nevicata sono stati chiusi.

In tutto sono stati oltre 500 gli interventi effettuati tra il 27 e il 28 dicembre che hanno interessato il verde in citta’, come ha spiegato l’assessore a Urbanistica e Verde del Comune Pierfrancesco Maran, in commissione consiliare. La commissione e’ stata chiesta dalle opposizioni per valutare i numeri, di persone e mezzi, e gli interventi messi in campo dal Comune durante l’emergenza neve che ha provocato disagi in citta’. “Il dato medio della neve caduta in citta’ in quell’occasione e’ stato di 18 centimetri, 15 in centro e 22 in periferia – ha spiegato l’assessore alla Mobilita’, Marco Granelli -. E’ stato quindi un evento significativo ed eccezionale”. Per quanto riguarda i mezzi complessivamente, tra la notte del 28 dicembre e le prime ore del 29 dicembre, sono stati impiegati 196 automezzi e 755 operatori di spalatura manuale.