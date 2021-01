Maltempo Molise: temperature fino a -10 a Capracotta, neve in tutta la provincia di Isernia [FOTO]

Temperature gelide in Molise a causa dell’ondata di maltempo che ha colpito in particolar modo la provincia di Isernia. Neve e freddo, con temperature fino a -10 a Capracotta, totalmente imbiancata. Il maltempo non ha causato disagi al transito di veicoli, nè sulla Statale Trignina nè al Valico di Castelpetroso. A Capracotta in molti sono andati a sciare sulle piste di fondo a Prato Gentile dove la neve ha superato il metro di altezza. La Polizia Stradale raccomanda massima prudenza soprattutto nelle prossime ore per la possibile formazione di ghiaccio in carreggiata.