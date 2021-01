Maltempo Napoli, fulmine colpisce un condominio: a fuoco un appartamento del secondo piano

Il maltempo ha causato danni a Napoli nelle ultime ore: questa mattina, in torno alle 9-30, un incendio si è sviluppato in un appartamento di via Ponte dei Francesi, e si pensa che a causarlo sia stato un fulmine. Le fiamme hanno interessanto un appartamento del secondo piano e una mansarda: sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato l’incendio e i carabinieri che hanno fatto evacuare lo stabile. L’immobile è stato dichirato inagibile. Il vento e il mare forza 5, poi, hanno reso difficili da questa mattina i collegamenti tra Napoli e le isole di Procida e Ischia.