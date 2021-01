Maltempo, la neve crea ancora tanti problemi al Brennero: coda di 25km [FOTO]

Proseguono i problemi per il traffico pesante al Brennero per la neve che sta cadendo dalla notte sul versante tirolese del valico. Attualmente ci sono 25 chilometri di mezzi pesanti in coda in direzione nord (vedi foto della gallery scorrevole in alto).

Questa mattina le autorita’ austriache hanno chiuso il tratto nord dell’autostrada per consentire lo sgombero. Verso le 12.45 l’autostrada e’ stata riaperta, ma subito dopo alcuni mezzi pesanti a causa del manto stradale innevato si sono messi di traverso, causando nuovi problemi. Attualmente il traffico verso nord e’ a singhiozzo.