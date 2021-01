Maltempo e neve: centinaia di interventi tra Veneto, Toscana e Friuli Venezia Giulia

Sono oltre 500 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco tra Veneto, Toscana e Friuli Venezia Giulia per fronteggiare l’emergenza neve.

In Friuli Venezia Giulia 100 gli interventi effettuati, con squadre al lavoro senza sosta per sgomberare le strade ed eliminare la neve sopra i tetti delle abitazioni nei comuni della Carnia. In località Pesariis (Udine) nel comune di Prato Carnico è proseguito per tutta la giornata di ieri il lavoro di sgombero della neve sul tetto di un capannone aziendale parzialmente crollato due giorni fa.

In Veneto, a Belluno, per le abbondanti precipitazioni nevose che hanno interessato il territorio dalla notte del 2 gennaio, è stato attivato il Centro operativo misto nel comune di Santo Stefano di Cadore: 300 i soccorsi già effettuati.

In Toscana proseguono gli interventi per la neve che dal pomeriggio dell’1 gennaio ha interessato l’area dell’appennino pistoiese e l’alta Garfagnana: 100 gli interventi tra Pistoia e Lucca. I comuni maggiormente interessati sono Abetone Cutigliano e San Marcello Pistoiese.

