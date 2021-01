Maltempo, tanta neve a Cortina: paesaggi incantati, auto e case sepolte [FOTO]

Cortina d’Ampezzo è uno spettacolo ricoperta di bianco dalla neve in un questo inverno partito con il turbo. Tanta la neve caduta, con accumuli importanti sui tetti e per le strade (vedi foto della gallery scorrevole in alto), peccato che gli impianti sciistici siano chiusi causa pandemia quest’anno. Gli spalatori di neve lavorano senza sosta per liberare i tetti e i parcheggi ma non c’è una situazione di emergenza: solo lo spettacolo di avere la “Regina delle Dolomiti” imbiancata.

Con tutta questa neve, impossibile avere una viabilità regolare. La strada per Dobbiaco è chiusa per pericolo di valanghe, così come i principali passi dolomitici.