Maltempo, neve e guasti elettrici in Umbria: disagi a Norcia, Cascia e Preci

A causa dell’abbondante nevicata che ha interessato la Valnerina, con conseguenti guasti alla rete elettrica, nella serata di ieri migliaia di utenze tra Norcia, Cascia e Preci sono rimaste senza corrente.

Le squadre Enel hanno lavorato anche durante la notte per ripristinare la corrente, con le amministrazioni comunali che hanno cercato di fronteggiare i disagi con dei gruppi elettrogeni.

A Norcia città si sono accumulati almeno 30 cm di neve.

Continuano anche oggi gli interventi dei vigili del fuoco di Terni per i danni causati dal maltempo. Numerosi gli interventi nella notte ed in mattinata per alberi caduti a causa del peso della neve. Le zone più colpite sono la Valnerina e Piediluco.

