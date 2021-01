Maltempo, tantissima neve in Liguria: colline di Savona sommerse dalla coltre bianca, lo spettacolo delle immagini in diretta dalle webcam

Eccezionali nevicate stanno colpendo la Liguria in queste ore, a partire dai 400 metri di altitudine. Nevica copiosamente soprattutto in Provincia di Savona, mentre sulla costa piove con appena +4°C. E’ una giornata tipicamente invernale e l’accumulo nevoso continua a crescere copiosamente di giorno in giorno, anche lì dove è già eccezionalmente alto dopo le nevicate della scorsa settimana.

In Liguria continuerà a nevicare copiosamente per tutta la giornata odierna e nella prossima notte, mentre nel corso della giornata di domani, Mercoledì 6 Gennaio, assisteremo ad un miglioramento delle condizioni meteorologiche con schiarite via via sempre più ampie soprattutto nel pomeriggio. Continuerà, però, a far freddo per tutta la settimana con nuove precipitazioni nevose nel weekend.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: