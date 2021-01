Maltempo e neve precipitazioni record in Friuli: da 60 a 90 cm di neve in 48 ore

Per far fronte all’emergenza neve in Friuli Venezia Giulia, sono numerosi i volontari della Protezione civile di diverse squadre comunali al lavoro questa mattina, così come i Vigili del Fuoco e i tecnici del Soccorso Alpino

Nelle aree montane della regione sono state registrate precipitazioni record: in 48 ore sono caduti dai 60 ai 90 cm di neve.

A causa dell’ondata di maltempo, alcune strade sono rimaste chiuse e alcuni paesi isolati.

Disagi sono stati registrati anche per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica.

Nella serata di ieri risultava ancora isolata la frazione di Sella Nevea (Chiusaforte).

Alcune strade rimangono chiuse a causa del pericolo valanghe, che permane ‘forte’ anche oggi, mentre è stata riaperta la SS52 ‘Carnica’ (Passo Mauria).

Per monitorare la situazione meteo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: