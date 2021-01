Maltempo: neve tra Serravalle Scrivia e Bolzaneto in A7

Come da previsioni Arpal, sta nevicando abbondantemente in A7 tra Serravalle Scrivia e Genova Bolzaneto. Neve mista a acqua tra Genova Bolzaneto e Genova. Al momento non vengono segnalate criticita’ ne’ chiusure al traffico pesante. Ieri sera la prefettura al termine della riunione del Comitato operativo per la Viabilita’ aveva rivolto una “viva raccomandazione” ai conducenti di mezzi pesanti “affinche’ seguano con la massima attenzione le notizie sull’evoluzione del meteo” e “si informino sulla situazione della viabilita’” sul nodo genovese.