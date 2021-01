Maltempo, abbondanti nevicate a Piacenza: tanti alberi crollati e disagi

Le abbondanti nevicate delle scorse ore hanno creato numerosi disagi a Piacenza: molti alberi sono crollati su auto parcheggiate, bloccando la circolazione. “L’eccezionalita’ dell’evento nevoso dei giorni scorsi – sottolinea una nota del Comune – ha provocato numerosi danni al patrimonio arboreo cittadino, con i tecnici comunali che sono da subito intervenuti per mettere in sicurezza le situazioni di maggiore pericolo, a partire da viali e strade alberate. Il lavoro sta proseguendo ora con la ricognizione su tutte le aree verdi cittadine e i parchi, che verranno riaperti il prima possibile, non appena terminati gli interventi di verifica e messa in sicurezza“.

“Stiamo effettuando insieme ai tecnici comunali la ricognizione su una situazione che si sta rivelando davvero complessa, visti i numerosi danni che la copiosa nevicata della scorsa settimana, concentrata in cosi’ poche ore, ha provocato sulle alberature – spiega l’assessore all’Ambiente, Paolo Mancioppi -, dopo la messa in sicurezza delle situazioni di maggior pericolo, in particolare sui viali alberati, per permettere la circolazione stradale e ciclopedonale, stiamo ora intervenendo per la rimozione dei rami caduti, la sistemazione di quelli ancora pericolanti e la verifica della staticita’ di tutto il patrimonio arboreo. Il lavoro proseguira’ nei prossimi giorni, cercando da un lato di tutelare la salute delle piante e dall’altro di garantire la sicurezza dei cittadini”.