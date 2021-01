Maltempo: oggi acqua alta a Venezia, sollevato il Mose

A causa del perdurare delle condizioni meteomarine avverse, alle 22 di ieri a Venezia si è proceduto al sollevamento delle barriere del sistema Mose.

Il monitoraggio dell’evoluzione delle condizioni meteo – è stato spiegato sul sito l’ufficio del Commissario straordinario per il Mose – proseguirà anche per i prossimi giorni, al fine di verificare la possibilità, se necessaria, di nuovi sollevamenti del sistema.

Per stamattina, intorno alle 6, era prevista nella città lagunare una punta di acqua alta di 115 cm.

