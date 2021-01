Maltempo: oggi scuole chiuse a Potenza per neve

Oggi a Potenza le scuole di ogni ordine e grado, oltre agli asili nido, rimarranno chiuse a causa della neve: lo ha disposto il sindaco Mario Guarente.

“A causa delle rigide temperature previste e del rischio di ulteriori precipitazioni nevose che comporterebbero difficoltà a coloro i quali dovrebbero recarsi nel nostro comune (personale ATA, ad esempio), ascoltati anche i dirigenti scolastici, viene disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado (compresa la DAD),” ha precisato il primo cittadino.

Per via della neve, caduta per tutto il pomeriggio di ieri, le scuole sono chiuse anche in altre decine di comuni della regione. Non si registrano al momento disagi alla circolazione.