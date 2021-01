Maltempo, onda di piena del fiume Turano: allagamenti in tutta la Pianura reatina, nuove evacuazioni

Con un’ordinanza urgente firmata nella tarda serata di ieri, il sindaco di Rieti, Antonio Cicchetti, ha disposto l’evacuazione immediata di tutte le abitazioni situate in via Votone, via Monte San Giovanni e via Pantane: si tratta di un provvedimento ulteriore rispetto a una prima evacuazione, avvenuta ieri pomeriggio, di 6 nuclei familiari, allontanati dalle proprie case a seguito dell’onda di piena del fiume Turano, che da quasi 24 ore ormai ha rotto i suoi argini in più punti, causando allagamenti in tutta la Pianura reatina.

“Considerato che con il passare delle ore possono iniziare ad allagarsi i piani terra ed interrati dei fabbricati situati in Via Votone, via Monte San Giovanni e Via Pantane, dopo il confronto costante intercorso con i Vigili del Fuoco e la Prefettura di Rieti, e in accordo con il Dipartimento di Protezione Civile della Regione Lazio che coprirà le spese, il Sindaco di Rieti, Antonio Cicchetti, ha appena emesso un’ordinanza di evacuazione dei fabbricati situati nelle strade sopra indicate. Il ricovero degli abitanti delle abitazioni delle citate strade comunali, che non abbiano situazioni di ricovero alternative potrà avvenire presso le strutture alberghiere che verranno indicate ai cittadini, secondo le rispettive disponibilità di letti,” si legge nell’ordinanza del Comune di Rieti.

La piena del fiume Turano è stata generata dall’apertura, da parte del gestore, dei bocchettoni della diga dell’omonimo lago, il cui invaso ha raggiunto i massimi livelli di guardia a seguito delle abbondanti piogge dei giorni scorsi.

A Belmonte e Roccasinibalda, territori situati in prossimità della vallata del lago, sono numerosi gli allagamenti in abitazioni, così come le interruzioni di energia elettrica.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: