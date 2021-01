Maltempo, ondata di freddo in Puglia: manto bianco sui Monti Dauni e nel Gargano, la neve avvolge anche Locorotondo [FOTO]

Continua l’ondata di freddo sulla Puglia.

Nella notte intense nevicate hanno imbiancato la Valle d’Itria. A Locorotondo “tutti i mezzi di soccorso della Protezione civile e della Polizia locale sono già attivi sull’intero territorio comunale“, ha fatto sapere il sindaco Antonio Bufano, il quale ha firmato anche un’ordinanza di chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado.

Fiocchi anche ad Altamura e sugli altri comuni della Murgia barese.

La neve ha fatto la sua comparsa anche in provincia di Foggia, in particolare sui Monti Dauni e sull’area interna del Gargano, dove alcuni comuni si sono svegliati sotto la coltre bianca. Panni, Faeto, Orsara di Puglia, ma anche Celle San Vito e Bovino, i comuni del subappennino Dauno sono imbiancati, mentre sul Gargano la neve è caduta a Monte Sant’Angelo e a San Marco in Lamis.

La Provincia di Foggia ha attivato i mezzi spargisale che hanno lavorato sulle strade di competenza. Oltre che dalla neve, il pericolo maggiore per la circolazione stradale è rappresentato dal ghiaccio, anche se, al momento, non si segnalano difficoltà.

Disagi per le strade ghiacciate sono stati registrati a Martina Franca, nel Tarantino. Questa mattina si sono create lunghe file di auto e camion da Martina Franca verso Taranto e nel senso opposto. Alcuni mezzi sono rimasti bloccati sulla statale 172 e in zona Orimini a causa del ghiaccio. La situazione è monitorata dal Centro operativo comunale, che ha allertato la Protezione civile e fatto intervenire mezzi di soccorso. Disagi anche sulle strade che portano a Locorotondo e Massafra.

Per monitorare la situazione meteo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: