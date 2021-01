Maltempo, ondata di freddo nel Regno Unito: lo spettacolo di Londra sotto la neve, fino a -10°C in Scozia [FOTO e VIDEO]

La neve sta imbiancando Londra oggi, domenica 24 gennaio. La capitale britannica è colpita da un’ondata di freddo artica, che sta producendo intense nevicate. Nella notte, la temperatura nella capitale è scesa fino a -3°C, così come a Manchester; -2°C a Bristol, Belfast e Glasgow. Le temperature in tutto il Regno Unito sono scese sotto lo zero nel corso della notte, con le temperature più basse registrate nelle Highlands scozzesi, con -10°C. Bellissime le immagini di Londra ricoperta di bianco (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo).

Si prevede che le nevicate a Londra continueranno anche nel pomeriggio odierno, ma domani dovrebbero esserci condizioni asciutte e soleggiate. Il Met Office, tuttavia, ha lanciato l’allerta per condizioni ghiacciate con le temperature che scenderanno fino a +4°C. Gelate sono previste lunedì 25 e martedì 26 gennaio.

Nelle zone del Paese colpite dalle inondazioni della tempesta Christoph, non sono attese ulteriori piogge intense fino a mercoledì 27 gennaio, ma è previsto un crollo delle temperature.