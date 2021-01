Maltempo Puglia: palazzina disabitata crolla nel Barese, frana nel Foggiano

E’ in vigore in Puglia un’allerta meteo codice giallo per maltempo e forti piogge.

Intorno alle 23 di ieri sera si è verificato il crollo di una palazzina a Modugno, nel Barese: si è trattato di un cedimento strutturale, forse causato dal maltempo. Non ci sono stati feriti né vittime: l’edificio era disabitato da circa 10 anni.

Sul posto vigili del fuoco, carabinieri, polizia municipale e protezione civile.

Il danneggiamento di alcune tubature del gas ha determinato l’intervento di personale specializzato per la messa in sicurezza. In via precauzionale è stata temporaneamente evacuata una palazzina vicina.

A causa di una frana che ha interessato la carreggiata, la statale 90 “delle Puglie” è stata provvisoriamente chiusa al traffico all’altezza di Orsara di Puglia, in provincia di Foggia, in prossimità del confine con la Campania. Il traffico nelle due direzioni è indirizzato sulla rete locale. Presenti sul posto il personale Anas e le forze dell’ordine per le prime valutazioni tecniche e la gestione della viabilità.